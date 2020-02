Pokalchok i Barcelona

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona her

Torsdagens kvartfinale i den spanske pokalturnering mellem Athletic Bilbao og FC Barcelona så ud til at skulle afgøres i forlænget spilletid.

Da stadionuret på Estadio San Mamés i Bilbao ramte 90 minutter stod der 0-0, men da dommeren lidt efter fløjtede kampen af, var det ikke længere tilfældet.

Med en scoring 2 minutter og 22 sekunder inde i overtiden sørgede Inaki Williams nemlig for, at Athletic Bilbao er klar til semifinalen.

Dermed røg de to spanske giganter Barcelona og Real Madrid ud af turneringen samme aften. Tidligere torsdag blev hovedstadsklubben sendt ud med et 3-4-nederlag til Real Sociedad.

Det er første gang i ti år, at ingen af de to storklubber deltager i Copa del Reys semifinaler.

Mens torsdagens kamp ikke bød på ret mange mål, så var der til gengæld et hav af gule kort.

De to hold gik til den, og dommeren måtte ti gange uddele advarsler til spillerne. FC Barcelona førte an i den kedelige statistik med syv gule kort.

Inaki Williams sørgede dog for, at hjemmepublikum til sidst fik noget at juble over.

Dybt inde i kampens overtid sendte Gomez Ibai et indlæg ind i feltet, som spanieren med det engelskklingende efternavn snittede i kassen med hovedet.

En scoring, der skabte ekstase på lægterne og sendte FC Barcelonas mange stjerner ud i pokalmørket.

Ud over Athletic Bilbao og Real Sociedad skal Mirandes fra næstbedste række og Granada nu kæmpe om pokaltitlen.

