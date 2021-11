Politi måtte skride ind mellem Xavi og modstander

Det gik efter sigende vildt for sig mellem Xavi og Unai Emery, efter at FC Barcelona besejrede Villarreal lørdag aften.

Det kan avisen Sport i hvert rapportere om.

Efter kampen var Unai Emery således særdeles utilfreds med kampens forløb, og han gav sin mening til kende over for FC Barcelona-træneren ved at råbe “De giver den til jer” og “Det er altid det samme med jer” - formentlig en henvisning til nogle dommerkendelser, der ifølge Villarreal-træneren gik Barcelonas vej.

Det resulterede i et skænderi i spillertunellen mellem de to trænere, hvor politiet i sidste ende måtte skride ind og skille de to trænere ad.

Der var en risiko for slagsmål, hvis de ikke gjorde det, lød politiets vurdering ifølge den spanske sportsavis.

Xavi giver instrukser til Gerard Pique under kampen. Foto: PABLO MORANO/Ritzau Scanpix

Unai Emery skulle dog være faldet til ro efterfølgende, hvor han opsøgte FC Barcelona-træneren for at give ham hånden. Det havde Villarreal-træneren nemlig ikke gjort, da kampen blev fløjtet af, som ellers normalt er kutyme. De to fik da løst skænderiet.

Lørdagens resultat betyder, at FC Barcelona er nummer syv i La Liga, hvor de dog har en kamp i hånden i forhold til flere af deres nærmeste konkurrenter. Unai Emery og Villarreal er imidlertid helt nede som nummer 12 - men også med en kamp i hånden.

