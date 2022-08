Præsident afviser: Ikke vores foretrukne

Den danske angriber Martin Braithwaite ser mere og mere ud til at være på vej ud af sin klub FC Barcelona. Det store spørgsmål er nu, hvor han så kommer til at spille henne, når tiden i storklubben er slut.

En af mulighederne skulle være Celta Vigo, men her har præsident Carlos Mouriño nu peget på, at det nok ikke kommer til at ske. Det fortæller han til den catalanske sportsavis Sport.

- Han er ikke vores førsteprioritet, og indtil videre har vi altid købt vores førsteprioritet. Vi vil gerne hente en angriber, men han er ikke nummer ét på listen for os, selvom intet og ingen er udelukket, fortæller Celta-præsidenten.

Foruden den galisiske klub, så er Rayo Vallecano og Getafe også blevet nævnt som øvrige spanske muligheder.

Det kan dog også ende med, at han skal spille udenfor Europa, da en klub fra Saudi Arabien også meldes interesseret i danskeren. Der er dog ikke kommet noget navn på den klub endnu.

I Barcelona arbejdes der desuden på, at de kan få ophævet kontrakten med Braithwaite, der har en aftale med dem frem til sommeren 2024.

Det er noget, som de skulle være noget frem til, da de ikke har kunne få ham solgt.