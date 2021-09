Presset Koeman får to dages karantæne efter udvisning

Efter en svingende start på sæsonen er trænersædet blevet varmt under Ronald Koeman i FC Barcelona.

Men hollænderen slipper for at sidde på det i klubbens kommende to kampe i Spanien.

Koeman har nemlig fået to spilledages karantæne, efter at han torsdag blev udvist i slutningen af Barcelonas kamp mod Cadiz i La Liga.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Koeman brokkede sig til udvisningen efter en situation, hvor der var to bolde på banen.

- I det her land bliver man udvist for ingenting, sagde hollænderen efter kampen, som endte 0-0.

Fem ligakampe inde i sæsonen er Barcelona allerede syv point efter ærkerivalerne Real Madrid, der dog har spillet en kamp mere. I denne uge har Barcelona to gange spillet uafgjort mod hold, der på papiret burde være en overkommelig opgave for storklubben.

På grund af karantænen misser Ronald Koeman Barcelonas kommende kampe mod Levante og de forsvarende mestre fra Atlético Madrid.