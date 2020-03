Problem for Braithwaite: - Han bliver glemt

Tænk tilbage til 22. februar.

Der var Martin Braithwaite-feber i Danmark, og alt tegnede lyst for den danske angriber, der sensationelt var skiftet fra Leganes til Barcelona og havde fået en drømmestart med to gange assist i sin debut.

Med den stoppede liga på grund af coronavirussen, så er situationen pludselig en helt anden. Og særligt for danskeren er det skidt. Det vurderer den tidligere Barcelona-stjerne Rivaldo ifølge goal.com.

- Hvis Braithwaite ikke lykkes med at spille kontinuerligt den nærmeste tid, så kan han nemt blive glemt, fordi bedre spillere vil komme, og han vil aldrig få samme chance som nu for at have en vigtig rolle på Barcelona-holdet, siger Rivaldo.

- Han kom for at afløse Luis Suárez og Ousmane Dembele, og han har brug for flere muligheder snart for at overbevise sin nye manager og fans.

- Denne pause i La Liga er ikke til fordel for hans karriere, da han har mindre tid til at konsolidere sig selv - specielt fordi Suárez har mere tid til at komme tilbage fra skaden, og næste sæson kan han også have Coutinho som konkurrent til pladserne i startopstillingen, siger Rivaldo og henviser til Philippe Coutinho, der i øjeblikket er udlejet til Bayern München.

Med 11 runder tilbage af La Liga ligger Barcelona nummer et med to point ned til Real Madrid.

Martin Braithwaite har kontrakt med Barcelona til 2024, og allerede ved kontraktunderskrivelsen undrede Rivaldo sig over købet af danskeren, som han ikke mente var en spiller, Barcelona havde brug for.

Danskeren imponerede imidlertid i sine indhop mod Eibar og Real Madrid og fik så de første 88 minutter i kamp tre mod Real Sociedad, og så brød coronavirussen for alvor ud.