PSG-boss: Messi var tæt på byrival

Mauricio Pochettino fortæller, at Lionel Messi kunne have spillet for Espanyol

I år 2000 tog en helt ung Lionel Messi fra Argentina til Barcelona.

Fire år senere fik han debut for FC Barcelona, og resten er historie.

Det kunne dog være endt noget anderledes ifølge Mauricio Pochettino. Ved årtusindeskiftet spillede han for byrivalen Espanyol, mens han senere blev træner i klubben.

Og ifølge Pochettino kunne Messi have spillet for Espanyol oppe på Montjuïc-bjerget, hvor klubben dengang havde hjemmebane på det olympiske stadion.

- Da jeg var i Espanyol og Southampton, var min drøm at have de bedste spillere i klubben, og Messi var tæt på at blive lejet ud til Espanyol, siger han til det spanske radioprogram El Larguero ifølge Goal.com.

- Aftalen var tæt på, men han spillede en fantastisk kamp i Joan Gamper Trophy før sæsonen, og det var slutningen på det.

Det er en årlig venskabskamp på Camp Nou i august til ære for Joan Gamper, der var med til at stifte klubben, og senere blev spiller og præsident.

Messi kunne være blevet lejet ud til byrivalen, inden han slog igennem i Barcelona. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Og i 2005 var Messi så god i kampen mod Juventus, at en mulig lejeaftale belv udelukket ifølge Pochettino.

Både Pochetino og Messi spillede for Newell's Old Boys som helt unge, og de har den vej igennem et 'fælles bånd', fortæller træneren.

Messi har kontraktudløb til sommer og er bl.a. blevet rygtet til PSG, men den del har Pochettino ingen kommentarer til.

