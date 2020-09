Ramos redder Real

Real Madrid hentede lørdag sin første sejr i den nye sæson i La Liga, da Real Betis på udebane blev slået 3-2.

Mestrene fra Madrid skulle i Sevilla dog bruge både et Betis-selvmål og et straffespark til at vende 1-2 til 3-2 og sikre de tre point.

Real Madrid lagde ud med at spille 0-0 ude mod Real Sociedad i den seneste runde og har dermed skrabet fire point sammen i sine to første runder.

For Betis blev det første nederlag efter sejre over Alaves og Valladolid.

Real-keeper Thibaut Courtois måtte diske op med en klasseredning i indledningen på et hovedstødsforsøg fra hjemmeholdets Antonio Sanabria.

Kort efter fik Karim Benzema så smidt bolden ind i det lille felt, hvor Federico Valverde fik sendt den i mål til 1-0.

Minuttet senere var Sergio Ramos med fremme, men i helt fri position misbrugte han en kæmpe mulighed.

Real formåede ikke at øge, og i stedet var det hjemmeholdet, som kom bedre ind i opgøret, og efter 34 minutter kom udligningen.

Sergio Canales sendte et perfekt indlæg ind i feltet, hvor Aissa Mandi lige så perfekt steg til vejrs og pandede Betis på 1-1.

Den scoring satte for alvor fut i Betis, som to minutter senere kom foran 2-1, da William Carvalho i løb modtog bolden og sparkede den i mål fra venstre side i feltet.

Betis gik derfor til pausen foran, men det holdt blot tre minutter ind i anden halvleg, hvor Betis-spilleren Emerson var uheldig at score selvmål i en presset situation efter et indlæg fra Reals Daniel Carvajal.

Emerson var i det hele taget ikke en heldig mand, da han med godt 20 minutter igen fik rødt kort for at nedlægge Reals Luka Jovic.

Jovic var i løb alene igennem ned mod Betis-målet, og da VAR viste, at der ikke var offside, så blev det et direkte rødt kort.

Så var dommeren igen ude at se VAR, og det gav Real et straffespark i en situation, hvor Betis-spilleren Marc Bartra blev dømt for hånd på bolden.

Ramos gik til bolden, sendte den i kassen til 3-2 og Real på kurs mod sæsonens første ligasejr.

