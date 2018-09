Krig mellem stjernerne: - Hans uvidenhed er modig

Den franske verdensmester Antoine Griezmann har efter sommerens triumf peget på, at han måske kunne være med om Ballon d'Or-titlen. Den slags er ikke noget, som Real Madrid-anfører Sergio Ramos forstår en lyd af.



Ved pressemødet forud for Champions League-vindernes kamp mod AS Roma gav han sin mening til kende.



- Hans uvidenhed er modig. Når jeg hører på ham snakke, så husker jeg på spillere som Totti, Xavi, Raul, Iniesta og Casillas. Spillere der vandt mange titler og priser - men aldrig vandt Ballon d'Or, siger Ramos og fortsætter:



- Han skulle være blevet guidet af folk som Simeone, Koke eller Godin, som alle har deres værdier på plads, hvilket kunne blive brugbart. Dog vil jeg sige, at jeg synes, at han er en god spiller, siger Real Madrid-anføreren.



Derudover peger Sergio Ramos på, at Real Madrid er sultne efter at overbevise alle om, at de igen kan være med helt fremme.



- Vi har stolthed og ansvarlighed. De tre seneste Champions League-titler har ikke været et tilfælde, og du er nødt til at fastholde ambitionen om at ville vinde, slår Ramos fast.



Kampen mellem Real Madrid og AS Roma spilles onsdag klokken 21, og den sendes direkte på TV3+.

