Rasende boss: - Han har fejlet med alt

Han havde egentlig en flot sæson i Espanyol, men holdet rykkede alligevel ned fra La Liga.

Nedrykningen har fået Braithwaite til at frygte for sin EM-deltagelse næste sommer, og han har nu taget drastiske metoder i brug for at tvinge et skifte igennem.

Søndag forlod Braithwaite holdets træningslejr uden at have fået lov, og det har vakt forargelse og raseri hos klubbens sportsdirektør, Fran Garagarza.

- Det har både været en overraskelse og ubehageligt. Det er ikke en let situation at stå i.

- En professionel spiller, som er med os, forsvinder pludselig fra os. Det er noget, som har gjort indtryk, siger Garagarza til Mundo Deportivo og fortsætter.

- Espanyol har et aktiv. Og det aktiv, som hedder Martin, har fejlet med alt. Det er mislykkedes. Så lad os håbe, at han kommer tilbage, siger sportsdirektør Frang Garagarza og fortsætter.

- Det, der er sket, er meget alvorligt. Det er alvorligt, og jeg er skuffet. Der er skuffelse over, hvad der skete. Selvfølgelig tillader vi ikke det. Hverken med ham eller med andre.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Respektløst

Foruden at have skuffet klubbens fans og sportsdirektøren er Braithwaites holdkammerater også uforstående over for danskerens beslutning.

De er overrasket over situationen og mener, at det er decideret respektløst overfor dem.

Den 32-årige danske landsholdsspiller har kontrakt med Espanyol frem til 2025, men lige nu tyder alt på, at han snart vil være fortid i klubben.

Braithwaite scorede i seneste sæson ti kasser for Barcelona-klubben.