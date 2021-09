Rasende: Kan være slut efter tre kampe

Ronald Koeman får offentlig støtte af Barcelona-præsidenten, men nu forlyder det, at han har tre kampe til at overbevise

Det går frygteligt for Barcelona.

Efter stjerneafgange og talrige skader blev storklubben udstillet af Bayern München i Champions League, og selvom man næppe havde forventet sejr i det spanske, så var måden, hvorpå nederlaget blev skabt, formædeligt.

Offentligt giver præsident Joan Laporta sin støtte til Ronald Koeman, og hollænderen har desuden udtalt, at klubben har en fremtid, fordi han står i spidsen for projektet og kan lede dem gennem den svære periode.

Men internt i klubben skulle timeglasset snart have løbet ud for Koeman, for nu skriver Barcelona-avisen Sport, at klubben vil se, hvad der sker i de næste tre kampe. Underforstået: Koeman kan være færdig efter de kampe ...

Laporta skulle være rasende over det udtryk, som holdet havde i 0-3-kampen mod tyskerne. Han blev angiveligt på Camp Nou til kl. 3 for at bearbejde det.

Han skulle have rådført sig med vicepræsident Rafael Yuste og sportsdirektør Mateu Alemany i nattetimerne.

Koeman har selv tiltro til truppen og mener, at han kan få dem til at spille meget bedre, og det ville nok være ønskeligt for hans egen position i den nærmeste fremtid.

Laportas hammer kan lynhurtigt falde. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

De pågældende tre kampe er hjemme mod Granada, ude mod Cadiz og hjemme mod Levante. Umiddelbart opgør, hvor det unge og u-kalibrerede Barcelona-mandskab har større chancer end mod Bayern München.

