Rasende Koeman: Klokkeklart straffespark til Braithwaite

FC Barcelonas træner, Ronald Koeman, er rasende over, at Martin Braithwaite ikke blev tildelt et straffespark i lørdagens El Clasico.

Det siger hollænderen efter holdets 1-2-nederlag til Real Madrid.

Taber kæmpe drama

Den danske angriber blev i anden halvleg nedlagt i Real-feltet af Ferland Mendy kort efter at være blevet indskiftet, men dommeren mente til stor utilfredshed for gæsterne ikke, at det skulle udløse et straffespark.

- Hvis du er Barcelona fan og så denne kamp, så vil du være meget irriteret over to af dommerens afgørelser. Det var et klokkeklart straffespark, og derefter gav han kun fire minutters tillægstid.

- Endnu engang må vi bare acceptere det og holde mund, siger Koeman til den spanske tv-station Movistar.

Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

Real Madrid bragte sig i lørdagens opgør foran 2-0 i første halvleg takket være mål af Karim Benzema og Toni Kroos. I anden halvleg reducerede Óscar Mingueza for Barcelona efter 60 minutter, inden Braithwaite blev sendt på banen i kampens slutning.

Zidane: Fortjent

Selv om Ronald Koeman er utilfreds med dommerens præstation, så erkender den hollandske træner samtidig, at hans hold var for dårligt i begyndelsen af kampen.

- I første halvleg spillede vi hverken godt i angrebet eller forsvaret. Vi var bedre i anden halvleg. Alt, jeg beder om, er, at dommeren træffer de rigtig beslutninger, siger han.

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, siger efter kampen, at det er unfair at sige, at hans hold kun vandt på grund af dommeren.

- Vi bør være meget tilfredse med vores præstation. Du kan ikke sige, at det hele er dommerens skyld. Vi fortjente sejren, siger franskmanden.

Real Madrids sejr betyder, at holdet nu topper La Liga foran Atlético Madrid og FC Barcelona.

