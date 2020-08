Rasende på legende: - Ingen respekt

- Jeg har hørt om David Silvas transfer til Real Sociedad. Jeg har stor respekt for spilleren, men ikke for mennesket, lyder det fra sportsdirektøren i Lazio

Sportsdirektør i den italienske klub Lazio er rasende på spanske David Silva.

Det skriver BBC Sport.

Egentlig var Silva efter endt ophold i Manchester City, snublende tæt på at skrive under med Lazio. Men pludselig annoncerede Real Sociedad i Spanien, at man nu havde en to-årig kontrakt med den lille troldmand.

Og det er noget, der har bragt det albanske sind i kog hos Igli Tare, der til dagligt er sportsdirektør i Lazio.

- Jeg har hørt om David Silvas transfer til Real Sociedad. Jeg har stor respekt for spilleren, men ikke for manden, lyder det i en kort udtalelse fra Tare.

Til Football Italia forklarer David Silvas far, David Jimenez, at 'alle kan bestemme, hvad de har lyst til.'

- Der var kontakt med Lazio, men også med Real og andre klubber, og så besluttede min søn sig for at tage til Real.

Får rejst statue

David Silva sluttede officielt sin ti-årige City-karriere lørdag, efter at holdet blev sendt ud af Champions League-kvartfinalerne mod Lyon.

Men trods den triste afslutning uden mesterskab og CL-triumf bliver Silva næppe glemt i det engelske.

Således har man i sinde at rejse en statue af den 34-årige midtbanekreatør.

Det meddeler Manchester City på sin hjemmeside mandag.

- Han har efterladt et stort aftryk på holdet og klubben, dens historie og på Premier League generelt. Han har været en vigtig del af den smukke fodboldfilosofi, vi ser i dag, siger bestyrelsesformand Khaldoon Al Mubarak.

