Rasende på Real Madrid

Efter et par turbulente år i Real Madrid har Gareth Bale forladt den spanske storklub - i hvert fald for en stund.

I weekenden kunne Tottenham således hente den walisiske superstjerne tilbage på en etårig lejeaftale, og her skal Gareth Bale forsøge at genfinde fordums niveau.

De seneste sæsoner i Real Madrid har nemlig ikke været, som han eller klubben havde håbet på, og flere gange i den forgangne sæson blev han ganske enkelt udeladt af truppen.

Ifølge Gareth Bales agent, Jonathan Barnett, er Gareth Bale generelt ikke blevet behandlet ordentligt af den spanske klub.

- Min holdning er, at han ikke blev behandlet, som han burde, efter at han har gjort så meget for en så stor klub. Jeg synes, at det var forkert, siger agenten og tilføjer:

- Det er svært at sætte en finger på det, men jeg tror, at en som ham, der har opnået det, han har opnået i en klub på syv år, burde have været behandlet bedre.

- Jeg vil ikke bebrejde nogen eller gå ind i det. Jeg synes, at fansenes buh'en var skammeligt, og klubben hjalp ikke. Det er alt, hvad jeg vil sige til det.

Håber på længere Spurs-ophold

I første omgang er Gareth Bale som bekendt taget til Tottenham på en etårig lejeaftale, men Jonathan Barnett håber, at det kan udvikle sig til et længere samarbejde.

- Jeg er sikker på, at hvis tingene bliver velfungerende, ville vi ikke have noget problem. Det her er den klub, han vil spille for. Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer problemer, hvis han vil spille endnu et år her.

- Forhåbentlig kommer det (et comeback til Real Madrid, red.) ikke på tale. Han vil være så succesfuld i Tottenham, at han vil blive, og det vil være simpelt at gøre resten, siger agenten.

Tidligere har den 31-årige waliser spillet seks år for Tottenham mellem 2007 og 2013, før han blev solgt til Real Madrid.

