Rasende på Sisto

Den danske kantspiller Pione Sisto har i den seneste uges tid befundet sig i Danmark, men sådan er det tilsyneladende ikke mere, da det nu forlyder, at han er vendt tilbage til Spanien og Vigo.

Det melder Radio Galego her til aften, at Pione Sisto er taget tilbage til Celta Vigo.

Her skulle han have brugt mandagen på at tage en coronatest i klubben. Dog bliver det også bemærket, at man stadig tror på, at det kan ende med en handel for Pione Sisto i FC Midtjylland.

Endvidere skulle ledelsen i Celta være godt og grundigt rasende på Pione Sisto over det forløb, som har været, hvor han først forlod Parken uden en kontrakt med FC København, og nu er det altså heller ikke lykkedes med FC Midtjylland.

Tidligere havde samme radio-station peget på, at man ville komme frem til et svar på spørgsmålet om Pione Sisto i løbet af enten mandagen eller tirsdagen.

På den måde har transfersagaen om Pione Sisto nu fået sig endnu et kapitel. Situationen i den spanske La Liga-klub har ikke været god for ham i to år, og på det seneste er det blevet til meget begrænset med spilletid.

Foruden interessen fra FCM og FCK har der også eftersigende tidligere været et bud fra Aston Villa, Sporting CP samt en mexicansk klub, hvoraf ingen af dem altså er endt med et skifte for Sisto.

Pione Sisto har ét år tilbage af sin kontrakt med Celta Vigo, som han skiftede til fra netop FC Midtjylland tilbage i 2016.

