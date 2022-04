Rasende Xavi kritiserer egne spillere

FC Barcelonas cheftræner, Xavi Hernandez, er langtfra tilfreds med, hvad han så fra sine spillere, da holdet mandag aften tabte 0-1 hjemme til bundholdet Cadiz.

Det siger han efter kampen til avisen Mundo Deportivo.

- Vi er rasende. Vi missede en gylden mulighed for at distancere os i kampen om Champions League-pladserne og for at forblive i titelræset. Vi har nærmest sagt farvel til La Liga (det spanske mesterskab, red.).

Nederlaget til Cadiz betyder, at Barcelona forbliver på andenpladsen i ligaen 15 point efter Real Madrid.

Det kommer, efter at den spanske storklub torsdag også blev sendt ud af Europa League, da Frankfurt bankede holdet på Camp Nou.

De skuffende resultater får Xavi Hernandez til at sætte spørgsmålstegn ved sine spilleres mentalitet.

- Holdet burde have vist mere vilje, entusiasme og lyst til at vinde, siger han om præstationen mandag aften.

- Det handler ikke om attitude, fordi spillerne vil gerne, men vi er nødt til at vise mere konkurrencelyst og viljestyrke. De (Cadiz, red). forsvarede hvert eneste angreb, som om det var det sidste, og det er vi nødt til at matche.

FC Barcelona har generelt fået masser af ros, siden Xavi Hernandez overtog roret i klubben fra Ronald Koeman i november.

Særligt holdets sejr ude over Real Madrid for en måned siden blev fremhævet som et vendepunkt for klubben, men nu skal spillerne til at se indad igen, siger cheftræneren.

- Når man vinder 4-0 på Bernabeu, så er det logisk, at folk siger, at vi er tilbage, men nu laver vi også fejl. Vi er nødt til at være selvkritiske, og vi må reagere, så vi kan nå målet om at kvalificere os til Champions League.

Xavi Hernandez og Barcelona skal torsdag i aktion igen, når holdet møder Real Sociedad på udebane.