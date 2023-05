Raser mod FC Barcelona: Takker russerne

En video med to FC Barcelona-spillere har fået den ukrainske fodboldklub Shakhtar Donetsk til at rase mod den spanske klub

Storklubben FC Barcelona tiltrækker sig nu kritik for at sende en støttende hilsen til det russiske folk.

For efter at klubben sikrede sig sin 27. ligatitel, sendte to af klubbens spillere, Alejandro Balde og Sergi Roberto, en videohilsen rettet mod russerne, hvor de udviste deres taknemlighed.

- Tak for din støtte, siger Sergi Roberto.

- Jeg håber, vi formår at vinde flere titler.

Videoen blev publiceret på det sociale medie Telegram, der er særlig populært blandt russerne, af La Ligas egen officielle kanal.

FC Barcelona kunne tidligere på måneden sikre sig deres 27. ligatitel. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Og det er altså ikke gået helt ubemærket hen.

For en af Ukraines største fodboldklubber, FC Shaktar Donetsk, gik hurtigt ud i en pressemeddelelse med en kontant kommentar til Barcelona-spillerne.

'Den ukrainske fodboldklub Shakhtar udtrykker sin forargelse over den postede videobesked fra Barcelona-spillerne Alejandro Balde og Sergi Roberto med taknemmelige ord til fodboldfans fra Rusland', skriver klubbens direktør, Serhii Palkin.

'Vi anser dette for en utålelig og simpelthen umoralsk handling.'

I pressemeddelelsen stiller de også spørgsmål til, hvordan det kan ske, når den polske Barcelona-angriber Robert Lewandowski flere gange har vist sin støtte til Ukraine.

'Vi håber, at FC Barcelona er klar over, at deres støtte til et land som Rusland på nuværende tidspunkt er fuldstændig uacceptabel. Vi forventer, at klubben indrømmer sin fejl og undgår lignende situationer i fremtiden', skriver de sluttelig.

FC Barcelona har endnu ikke kommenteret hændelsen.