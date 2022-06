Raser mod storklubber: Farligere end Super League

I sidste uge klagede de over Manchester Citys køb af Erling Braut Haaland, og nu har La Liga sat advokater på sagen. Liga-bossen Javier Tebas kalder City og PSG for lige så farlige som European Super League.

Det kan måske bare virke som ren bitterhed.

Men nu melder La Liga klart ud om Manchester City og PSG's ageren på det europæiske transfermarked.

I mandags skrev AFP, at La Liga havde indgivet en klage over Manchester Citys køb af den norske superstjerne Erling Braut Haaland.

Onsdag meddelte La Liga selv i en pressemeddelse, at de også har klaget til UEFA over PSG's kontraktforlængelse med Kylian Mbappé.

'La Liga vurderer, at disse handler og aftaler skader den naturlige økonomi og bæredygtighed i fodbolden. Alle europæiske klubber og ligaer bliver ramt, og det får kun den kunstige inflation til at stige med penge, som ikke kommer fra fodbold', skriver La Liga i pressemeddelsen.

Advokater involveret

De understreger, at det ikke blot er en trussel mod de to stenrige klubber, skriver La Liga i pressemeddelsen.

Derfor har de lavet et samarbejde med advokatfirmaer i Frankrig og Schweiz, der skal forsøge at tage sagerne til den franske og Europæiske domstol hurtigst muligt.

I Schweiz undersøger de PSG's ejer, Nasser Al-Khelafïfis, mulige interessekonflikter. Den iltre PSG-ejer har nemlig en hel del projekter i gang på samme tid, hvilke La Liga nu vil undersøge om er lovlige.

La Liga-chef, Javier Tebas, er ikke den største tilhænger af hverken Manchester City eller PSG. Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

De voldsomme handlinger fra La Liga kan måske for nogen virke som bitterhed over, at hverken Kylian Mbappé eller Erling Braut Haaland kom til den spanske liga.

Men det afviser chefen for La Liga, Javier Tebas.

- Det er ikke Real Madrid, jeg kæmper for, når det gælder problemet med Mbappé-forlængelsen. Det er europæisk fodbold, jeg kæmper for.

Farligere end Super League

La Liga-bossen fortsætter sin voldsomme kritik af de to storklubber med en bemærkelsesværdig sammenligning.

- Statsejede klubber er lige så farlige som European Super League.

European Super League er navnet på den yderst kontroversielle Liga, som en række af Europas største fodboldklubber præsenterede som koncept i april sidste år.

Det førte til ramaskrig i fodboldverdenen, og kritikken haglede ned over klubberne, der blev beskyldt for økonomisk grådighed ud over alle grænser.

Der gik ikke lang tid, før forslaget om ligaen blev lagt i graven.

- De to mest kendte statsejede klubber er Manchester City og PSG, fortsætter Javier Tebas.

- De er langt sværere at kontrollere, og de skader hele fodboldens økosystem.

La Liga har tidligere været efter netop Manchester City og PSG.

Det var de tilbage i 2017 og 2018, hvor de to klubber også blev ramt af sanktioner. De blev dog senere fjernet.

