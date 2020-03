Raser mod TV2-kanal: Amatører

Fodbold kan selvfølgelig nydes ved blot at se på det smukke spil, men der skal gerne være stemning og kommentatorlyd, hvis man skal have den fulde oplevelse ud af en tv-kamp.

Den lydmæssige del lader en del tilbage at ønske for de mange seere, der har sat sig foran fjernsynet for at se storkampen mellem Real Madrid.

På TV2 Sports facebookside vælter det ind med kommentarer, der revser lyd-arbejdet hos TV2 Sport X og TV2 Play.

Også på TV2's andre facebook-platforme og Twitter er talen klar.

Haha, fedt at TV2 ikke engang kan sætte sit team til at få El Clasico til at køre uden problemer. Lyden er mærkelig og foran billedet. Amatører. — Mathias (@snabela_Mathias) March 1, 2020

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2.

Følg kampen her

Sært straffespark: Eksperten siger helt okay

Se også: Laudrup scorer ekstra tv-tjans