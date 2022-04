Raser over Bale-situation: - En skændsel

Gareth Bale er en nationalhelt i Wales, mens tilværelsen i Madrid ikke altid har været en dans på roser for den 32-årige stjerne.

Den madrilenske presse har således været efter Gareth Bale i årevis, og i marts nåede kritikken så et nyt niveau, da avisen Marca beskrev Bale som 'en parasit'. Og i et interview med Daily Mail peger den walisiske landstræner Rob Page nu på, at Marcas angreb på Gareth Bale er skudt helt ved siden af skiven.

- Det er en skændsel. Det, der foregår dernede, er rystende, men den mand har en mental styrke, jeg aldrig har set før. Han er bare den mest positive fyr, jeg har mødt, lyder det således fra Rob Page.

Gareth Bale har stort set ikke spillet for Real Madrid i denne sæson, og det er selvsagt noget, der bekymrer Page forud for VM-playoffkampen til juni, hvor Wales møder enten Ukraine eller Skotland.

- Gareth fik en forvridning i læggen efter 20 minutter, da han i november spillede sin landskamp nummer 100. Så det rammer dig, når du ikke spiller. Det bekymrer mig. Træning er ikke det samme som at spille kampe, så man er nødt til at give ham kredit for, at han på en eller anden måde alligevel formår at præstere for os.

Gareth Bale scorede i marts to gange, da Wales slog Østrig med 2-1 i playoff-semifinalen.