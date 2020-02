Raser over Braithwaite-skifte

Martin Braithwaite er torsdag blevet solgt fra Leganés til FC Barcelona, hvor han tiltræder på en aftale frem til sommeren 2024. Den spanske storklub har fået grønt lys til at hente en spiller udenfor transfervinduet, fordi Ousmane Dembélé er blevet langtidsskadet, og valget faldt altså på den danske landsholdsspiller.

Leganés kæmper for overlevelse i La Liga, og klubben var reelt ikke interesseret i at sælge Martin Braithwaite, men FC Barcelona betalte danskerens frikøbsklausul på 134 millioner kroner, og derfor kunne Leganés ikke gøre andet end at se passivt til.

Det ærgrer den nedrykningstruede klub.

- Vi vil hæve vores stemme. Vi er i en situation, hvor vi som klub har lidt en alvorlig skade. Vi kan ikke forstå de nuværende regler, som gør det muligt for en klub, der er ramt af en langvarig skade, at udføre denne handling og overføre problemet direkte til en anden klub, siger direktør Martin Ortega ifølge Leganés' Twitter-profil og tilføjer:

- Reglen ville være forståelig i det tilfælde, at den kun kunne bruges, hvis der var enighed mellem begge klubber. Det her strider imod princippet om, at alle klubber er lige. FC Barcelona har draget en klar fordel, og vi står tilbage som tabere.

Leganés-bossen slår fast, at han ikke har noget at udsætte på FC Barcelona, der rettede henvendelse til Leganés mandag, og det samme gælder Martin Braithwaite, som ikke har gjort noget forkert i situationen.

- Vi vil gerne takke spilleren. Han har ageret professionelt indtil sidste dag, og han har leveret flot. Vi ønsker ham held og lykke, lyder det fra Martin Ortega.

Martin Braithwaite kan debutere for FC Barcelona på søndag mod Eibar.

