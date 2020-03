Raser over Real Madrid - brugte stjerne på andenholdet

Det er ikke hver dag, at spillere som Rodrygo og Reinier får lov at spille i Segunda B, der er Spaniens tredjebedste række.

Alligevel havde Real Madrid valgt at sende de to spillere i kamp mod Coruxo lørdag. Det hele endte med en knusende sikker sejr på 4-0.

Men nu har kampen fået et efterspil. For lørdagens modstander er langt fra tilfreds med Real Madrids måde at gribe tingene an på.

Det skriver klubben på Twitter.

- Selv andre klubber i Spaniens bedste række har problemer med at købe så dyre spillere. Samlede alle 80 hold i divisionen deres budgetter, så ville de stadig ikke have råd til at købe Rodrygo, lyder det med henvisning til, at den brasilianske spiller angiveligt kostede omkring 300 millioner kroner.

Efter kampen er Rodrygo nu tilbage på førsteholdet i Real Madrid.

