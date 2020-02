Raser over TV2: 'Er I helt væk?'

Flere danske FC Barcelona-fans er tossede over, at de for anden weekend i træk ikke kan se deres hold på en af TV2's kanaler, som ellers har rettighederne til La Liga. TV2 afviser kritikken

Sidste år sikrede TV 2 sig rettighederne til at vise både Serie A og La Liga. Resten af 2019 var det én kamp per runde, mens de i år har rettighederne til alle kampene.

Flere danske FC Barcelona- og Real Madrid-fans jublede over, at de endelig igen kunne se deres yndlingshold på dansk tv.

Søndag bliver Real Madrids kamp mod Osasuna vist på den nye sportskanal TV 2 Sport X kl. 16.

Om aftenen spiller FC Barcelona kl. 21.00 ude mod Real Betis. Den kamp kommer ikke på TV2 Sport X. Her vises danskeropgøret og Milano-derbyet mellem Inter og Milan, hvor der er mulig deltagelse af Christian Eriksen på den ene side og Simon Kjær samt Zlatan Ibrahimović på den anden.

På kanalen TV2 Sport vises en genudsendelse mellem Skanderbog og GOG's herrer i håndbold. En kamp, som GOG vandt 33-29 i torsdags. Den kamp overlapper en halv time med Barcelonas kamp, og efterfølgende viser man en basketball-kamp fra NBA.

At Barcelonas kamp for anden weekend i træk ikke vises på tv, har fået flere af klubbens danske fans til at blive godt tosset over tv-stationens valg.

Den danske fanside Fcbarcelona.dk har skrevet om det på deres Facebook-side, og det har fået brugere til at skrive over 100 kommentarer.



Blandt de mange kommentarer er bl.a. disse fra sure fans:

Jens Kaastrup Kilsgaard skriver: 'TV2 Sport og TV2, er I helt væk?'

Doris Lauersen skriver: 'Skide dårligt......TV2'

Rikke Lund Juul skriver: 'Det er simpelthen ikke godt nok.'

Nick Bøgh skriver: 'GENUDSENDELSE AF HÅNDBOLDKAMP!! ???'

Christian Borup skriver: 'Det er jo til grin'

Danske Barça-fans raser over, at de ikke kan se deres hold i aktion på en tv-kanal. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Handler om forretning

Hos TV2 lyder forklaringen, at rettighederne til fodbold ikke er købt ind for, at de skal vises på kanalen TV2 Sport.

- Hvis man skal være sikker på at have adgang til hele La Liga og Serie A, så er man nødt til at have Play-pakken, fordi der er så mange sammenfald, siger TV2's kanalchef, Kristian Hyldgaard, til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke købt La Liga-rettighederne til TV2 Sport. Vi har købt dem til TV2 Sport X, men selvfølgelig kan vi flytte rundt i det, men det er ikke vores intention, fordi det er også en forretning for os.

Så I må gerne vise Barcelonas kamp på TV2 Sport. Det er bare, fordi I gerne vil have seerne ind på TV2 Play?

- Ja, lige præcis. Vores fodboldrettigheder er indkøbt til at booste TV2 Play-pakken.

- Havde der ikke været Inter-Milan i aften, havde vi vist Barcelona. På den måde har det høj prioritet.

- Vi kan bare ikke undgå sammenfald, og når der er sammenfald, så bliver man nødt til at have Play-sportspakken, for at man kan se det hele. Det er en forventningsafstemning i bund og grund. Vi kommer ikke til at flytte fodbold over på TV2 Sport, fordi det er det ikke købt til.

Kommer I til at vise endnu flere kampe kun på TV2 Play i fremtiden?

- Jeg tror, at det her er niveauet. Det er bare uheldigt, når to store kampe ramler sammen, siger Kristian Hyldgaard.

1. marts er der også et sammenfald mellem storkampe i La Liga og Serie A.

El Clásico mellem Barcelona og Real Madrid bliver spillet samtidig som Inter mod Juventus. Her bliver det det spanske opgør, som bliver prioriteret på TV 2 Sport X.

