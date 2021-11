Reagerer på sejlivet rygte

Newcastle har vist interesse i at hyre Villarreal-træner Unai Emery som ny manager.

Det bekræftede spanieren efter holdets 2-0-sejr hjemme over Young Boys i Champions League tirsdag aften.

- Der har været interesse, men jeg har brugt hele dagen på at tænke på kampen. Der er ikke noget tilbud til hverken mig eller klubben.

- Jeg fokuserer på Villarreal. Jeg er meget glad. Hvis der kom et tilbud, ville jeg snakke med præsidenten. Det er mig, der står i spidsen for holdet på søndag mod Getafe, siger Emery ifølge AFP.

Onsdag lyder det dog fra Unai Emery, at han er loyal over for Villarreal.

- Villarreal CF er mit hjem, og jeg er 100 procent dedikeret til klubben, siger han onsdag i en meddelelse fra klubben på Twitter.

Newcastle fyrede i oktober Steve Bruce som manager og leder efter en afløser.

Ifølge engelske medier har Emery en frikøbsklausul på seks millioner euro. Det svarer til 45 millioner kroner. Emery har kontrakt med Villarreal frem til sommeren 2023.

Villarreal-præsident Fernando Roig havde tidligere tirsdag slået fast, at der ikke var kommet noget tilbud på Emery fra Newcastle.

- Emery er meget glad for at være i Villarreal, og han er under kontrakt, siger Roig.

Emery førte Villarreal til Europa League-titlen i sidste sæson - klubbens første store trofæ.

I den spanske La Liga blev Villarreal nummer syv i sidste sæson. I denne sæson har holdet kun vundet 2 ud af 11 kampe og er nummer 13.

Newcastle, som er nummer 19 i Premier League, er genstand for store omvæltninger i øjeblikket.

Den udskældte ejer Mike Ashley solgte for nylig den nordengelske klub, der nu ejes af en ejergruppe anført af den stenrige saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF).

Fonden kontrolleres af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman.