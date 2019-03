Real åbner skattekisten: Smider voldsomt millionbeløb

Zinedine Zidane og Real Madrid spilder ikke tiden efter franskmandens comeback til klubben som cheftræner.

Klubben skriver torsdag, at den har købt den brasilianske forsvarsspiller Eder Militao i FC Porto.

I en fondsbørsmeddelelse bekræfter den portugisiske klub, at Real Madrid er gået med til at betale frikøbsprisen på 50 millioner euro, som svarer til 373 millioner kroner. Voldsomt beløb for en spiller, der kun har spillet en landskamp for Brasilien.

Eder Militao kom til Porto fra São Paulo i hjemlandet i august sidste år.

Den 21-årige brasilianer skifter til Real Madrid efter indeværende sæson. Han har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

Han bliver næppe den eneste spiller, der skifter til den spanske storklub, efter at Zidane tirsdag vendte tilbage til klubben som erstatning for Santiago Solari.

Det skete, efter at Real Madrid var røget ud af Champions League som følge af et hjemmebanenederlag til Ajax. Klubben er også ude af Copa del Rey og langt fra mesterskabet i Spanien.

Zinedine Zidane har fået en aftale frem til sommeren 2022.

