Real deler med Atlético i lokalderby og tager førsteplads

Det endte i pointdeling uden mål, da Atlético og Real lørdag aften tørnede sammen i årets første Madrid-derby. Og det var en ganske retfærdig udgang på et meget jævnbyrdigt lokalopgør.

Ud over den enorme ære var også førstepladsen i den spanske liga på spil, og den overtog Real Madrid med det ene point, der bragte holdet op på 15 point for syv kampe.

Atlético har 14 point på tredjepladsen ligesom Granada på andenpladsen. Barcelona ligger nummer fire med 13 point.

Der var vanen tro masser af tænding på kampen, men det blev til tider også en taktisk affære, hvor holdene følte hinanden på tænderne, så spillet blev aldrig sprudlende.

Joao Felix var i det syvende minut tæt på at give Atlético en drømmestart, men hans afslutning var ikke god nok, da han ellers havde driblet sig til en god position i feltet.

Efter en halv time var hjemmeholdet igen nærgående, men ingen kom frem til et ellers kompetent indlæg fra baglinjen.

Ofte var der mere bid i Atléticos angreb før pausen, men Real Madrid sad dog mest på bolden, især som kampen skred frem.

Det blev farligt i begyndelsen af anden halvleg, da Gareth Bale kom på skudhold, men waliserens forsøg gik over mål.

Et kvarter før tid var Reals forsøg endnu farligere. Karim Benzema fik godt smæk på sit hovedstød i feltet, og bolden havde kurs mod mål, men Atlético-keeper Jan Oblak reddede fornemt nede ved stolpen.

Derfra var det som om, at begge hold var indstillede på, at uafgjort var til at leve med.

