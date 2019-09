Real dropper Eriksen-skift

Det bliver ikke i dette transfervindue, at Christian Eriksen skifter til Real Madrid. Eller nogen anden for den sags skyld.

For ifølge det spanske sportssite Marca har kongeklubben allerede anmeldt 25 spillere efter at have hentet målmanden Alphonse Areola og sendt Keylor Navas til Paris Saint-Germain.

Det betyder også, at der hverken er plads til Christian Eriksen, Paul Pogba eller portuguisiske Bruno Fernandes, der også har spøgt i den spanske hovedstad.

Christian Eriksen var mandag aften ikke meget for at kommentere sin situation, da han mødte pressen i den danske landsholdslejr i Marbella i Spanien. Men han lovede, at han ville overveje at gøre senere på ugen, når transfervinduet er klappet i, og han er mere sikker på sin fremtid.

Den usikre fremtid til trods har han ikke været påvirket, siger han.

- For mig er det ikke svært at tømme hovedet. Jeg læser ikke ret meget af det, der bliver skrevet. Og nu har jeg været med i mange år, hvor der hvert år har været mange rygter.

- Men det er klart, at det har været lidt mere voldsomt i år, fordi min kontrakt snart udløber, siger Christian Eriksen.

