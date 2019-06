Real finder alternativ til Eriksen

Titlen som Real Madrids store sommerindkøb til midtbanen lignede længe et parløb mellem den danske Tottenham-stjerne Christian Eriksen og Manchester Uniteds Paul Pogba, men efterhånden ser danskerens muligheder for at skifte til den spanske storklub ganske små ud.

Han er angiveligt ikke den foretrukne hos kongeklubbens franske stjernetræner, Zinedine Zidane, som hellere vil bruge pengene på landsmanden Pogba. Dog kan prisen for Manchester United-profilen blive så høj, at Real Madrid må give op efter et transfervindue, hvor der allerede er brugt store summer på blandt andre Eden Hazard fra Chelsea.

Derfor er Real Madrid begyndt at kigge sig om efter nye alternativer, og her har de tilsyneladende fundet et i den hollandske klub Ajax, hvor flere spillere imponerede stort på vejen mod den overraskende plads i Champions League-semifinalen.

Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong stjal de store overskrifter, men også midtbanespilleren Donny van de Beek gjorde en god figur. Derfor er han ifølge den spanske avis Marca nu føjet til listen over mulige emner. Den 22-årige hollandske landsholdsspiller gjorde også et stort indtryk, da danskerklubben Ajax slog netop Real Madrid ud af Champions League.

Prisen for Donny van de Beek forventes ligge på cirka 450 millioner kroner, hvilket er markant mindre end Paul Pogbas og for den sags skyld også Christian Eriksens, som dog ikke længere lader til at være et emne hos den spanske gigant.

