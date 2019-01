Real fortsætter nedturen med nyt nederlag

Blot ni sejre i 18 ligarunder er ikke hverdagskost i Real Madrid, men det er status for storklubben i Primera Division kort inde i det nye år.

Sæsonen har allerede budt på udskiftning på trænerposten, da Santiago Solari afløste fyrede Julen Lopetegui, men Real er stadig langt fra at sprudle i første sæson længe uden superstjernen Cristiano Ronaldo.

Søndag skuffede storklubben igen, da det hjemme blev til et nederlag på 0-2 til Real Sociedad, der ellers mødte op med fire nederlag i træk i ligaen.

Real Madrid havde et frisk 2-2-resultat med fra udekampen 3. januar mod Villarreal, og det nye år har altså brudt på to kampe og et enkelt point.

Det betyder, at Real har 30 point på femtepladsen bag Alaves, Sevilla, Atlético Madrid og FC Barcelona.

Både Sevilla og Atlético hentede et point søndag, da de to klubber spillede 1-1.

Kampen i Madrid var dårligt fløjtet i gang, før brasilianske Casemiro brillerede med en klodset handling og fik væltet gæsternes Mikel Merino omkuld i feltet efter et par minutter.

Det blev takseret til et straffespark, som Da Silva Willian José udnyttede og bragte Sociedad foran 1-0.

En kæmpe chance til Karim Benzema efter ti minutter blev ikke udnyttet, da den franske angriber sparkede lige ved siden af målet.

Luka Modric forsøgte sig fra distancen efter 20 minutter, men forsøget blev afværget.

Real pressede på og følte sig snydt for et straffespark til Sergio Ramos, og i halvlegens sidste minut forsøgte Lucas Vázquez, hvad der lignede et indlæg, men bolden ramte træværket.

Efter en times spil var Real fortsat bagud, og det blev ikke nemmere, da Vazquez med sit andet gule kort blev vist ud, så Real blev reduceret til ti mand.

Luka Modric brokkede sig lovligt meget med et kvarter igen ifølge dommeren, og så fik den kroatiske stjerne Reals fjerde gule kort.

Unge Junior Vinicius forsøgte sig flere gange med spektakulære indslag, men uden at den 18-årige brasilianer lykkedes med at gøre det færdigt.

Syv minutter før tid var Reals forsvar helt væk, da hjemmeholdet fokuserede offensivt, og det udnyttede gæsternes Ruben Pardo til at øge til 2-0 på et hovedstød.

I Sevilla kom hjemmeholdet foran ved Wissam Ben Yedders scoring i det 37. minut, men Atletico-stjernen Antoine Griezmann sørgede på et direkte frispark for at udligne til slutresultatet 1-1 i første halvlegs sidste minut.

Simon Kjær var på bænken for Sevilla, efter at den danske landsholdsanfører har været ude med en muskelskade. Simon Kjær blev dog sparet og blev på bænken i hele opgøret.

