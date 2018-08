Real kaprer spiller i kæmpe transferdrama: Snydt klub er rasende

Med få dage tilbage af transfervinduet er Real Madrid tvunget til at agere, for ellers er det småt med offensive trumfer til denne sæson

Lewandowski, Neymar, Hazard og Mbappé.

Real Madrid har som altid været sat i forbindelse med de helt store kanoner, men bortset fra stjernekeeper-købet Thibaut Courtois har der været mærkbart stille hos den spanske storklub. Bekymrende stille, vil Madristas nok mene.

Det kan der dog laves om på i de kommende dage, men det kommer til at foregå med ryggen mod muren.

Seneste nye er, at Real Madrid ser ud til at snyde liga-rivalerne fra Sevilla for den dygtige Lyon-angriber Mariano Diaz, som ellers lignede en sikker signing for Simon Kjærs klub.

Præsidenten for Sevilla, José Castro, er godt gal i skralden over udviklingen og langer kraftigt ud efter spilleren.

- Madrid ville ikke have ham hele den her sommer, men når vi i Sevilla vil have ham, så er de interesserede. Indtil spilleren sidder ved præsidentens bord og underskriver kontrakten, er han ikke Sevilla-spiller, siger José Castro til AS og sender en klar besked til angriberen.

- Vi er ikke dumme. Mariano har mange gange sagt til os, at han kun vil spille for Sevilla. Jeg ved ikke, om jeg tror hans ord. Han har stadig ikke svaret os.

Mariano Diaz scorede læssevis af mål for Reals reserve-hold, men fik sjældent chancen på det bedste mandskab. Her scorer han dog i Copa del Rey tilbage i 2016. Foto: All Over

- Vi er en ambitiøs fodboldklub, men Real Madrid har sagt til os, at de vil udnytte deres option til at købe ham tilbage, siger han om Mariano Diaz, der tidligere har optrådt for Los Blancos.

Den 25-årige angriber har ifølge den normalt velinformerede Madrid-avis givet sit ja til klubben i en telefonsamtale med den nye træner, Julen Lopetegui. De første meldinger går på en kontrakt på fem år og en pris omkring 165 millioner kroner.

Sidste sæson scorede Mariano Diaz 21 kasser for Lyon. I Real Madrid er han udset som udfordrer til Karim Benzema i et ellers ret tyndt angriber-kuld.

De kritiske røster forstummer næppe, før en stjerne som Lewandowski eller Mbappé dukker op...

