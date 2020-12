Real Madrid afværger flop

Real Madrid spillede i overtal i 80 minutter, men måtte alligevel slås hårdt for de tre point i hjemmekampen mod Athletic Bilbao i den spanske liga.

Kort inden midnat tirsdag aften vandt Real dog 3-1 på to sene mål af Karim Benzema.

Med sejren er Real Madrid på pointhøjde i toppen af ligaen med Real Sociedad og Atlético Madrid, da trioen alle har 26 point. Atlético har dog spillet to kampe færre.

Det holdt altså hårdt, inden Real kunne fejre sin tredje ligasejr på stribe.

Allerede efter 13 minutter blev Athletic Bilbaos chance for point ellers reduceret markant på grund af en udvisning.

Efter en række frispark blev Raul Garcia præsenteret for sit andet gule kort, inden det første kvarter var rundet.

Så var der serveret for Real Madrid, men holdet havde svært ved at skabe store chancer over for det meget defensive og kompakte udehold.

Der skulle da også et langskud til for at åbne scoringen. I første halvlegs tillægstid tog Toni Kroos chancen og kanonerede bolden i mål ved den ene stolpe.

Athletic Bilbao kom trods undertallet bedst ud til anden halvleg. Ander Capa førte bolden frem ad banen og fik den så tilbage i feltet, hvor han i to forsøg passerede Thibaut Courtois og udlignede i det 52. minut.

Det var langt fra imponerende, hvad Real fik ud af sit spilovertag i anden halvleg, og Athletic forsvarede sig godt.

Med 16 minutter tilbage fik Real dog det forløsende mål til 2-1. Efter et hjørnespark sendte Daniel Carvajal bolden ind i feltet, hvor Karim Benzema snød offsidefælden og umarkeret pandede bolden ind.

Alligevel var udeholdet faktisk tæt på at snuppe point i tillægstiden. Courtois måtte redde flot med en parade, da Bilbao kom til frit skud, og i stedet scorede Real til 3-1 få sekunder senere.

Benzema blev spillet fri i feltet og scorede sikkert.

