Real Madrid afviser vilde rygter: Falsk, absurd og umuligt!

Hvis en god portion spanske fodboldfans lørdag morgen har fået cortadoen galt i halsen eller skvattet ned af stolen, når de har set forsiden på sportsavisen El Mundo Deportivo, ja så er der godt nok ikke noget at sige til det.

For her stod med de størst tænkelige bogstaver, man har kunnet støve op på redaktionen, at Real Madrid undersøger mulighederne for at forlade La Liga - til fordel for blandt andet Premier League.

Og det er ikke engang 1. april.

Ifølge artiklen skulle klubpræsident Florentino Pérez have undersøgt, om det var muligt at forlade den spanske liga, fordi han igen og igen er raget uklar med Javier Tebas, der er præsident for det spanske fodboldforbund.

Pérez skulle have forsøgt at sætte sig ind i mulighederne for at spille i både Premier League - sekundært Bundesligaen og Serie A.

I sig selv et vanvittigt scenarie, og det kan da heller ikke lade sig gøre, ligesom Real Madrid lørdag så sig nødsaget til at reagere på historien.

Carlo Ancelotti er tilbage i Madrid som cheftræner. Foto: Jan Kruger/AP/Ritzau Scanpix

- I lyset af de oplysninger, Mundo Deportivo offentliggjorde i dag, hvor der står, at vores klub undersøgte mulighederne for at forlade La Liga til Premier League, vil Real Madrid gøre det klart, at det er fuldstændig falsk, såvel som det er absurd og umuligt.

- Og det har kun til hensigt at forstyrre os og vores daglige arbejde i klubben, kommer det i en pressemeddelelse.

At Pérez og Tebas langt fra er perlevenner, er ingen nyhed. Den europæiske Super League, der et par dage i foråret rystede europæisk fodbold, var én ting. Her fik Tebas blandt andet udtalt, at Pérez aldrig nogensinde indrømmer fejl, og at Real Madrid-præsidenten ved flere lejligheder modsagde sig selv.

Aktuelt er Real Madrid og FC Barcelona imod La Ligas aftale med kapitalfonden CVC, der har købt ti procent af rettighederne til ligaen. Pérez har angiveligt følt sig forbigået og skuffet over først at blive orienteret om den aftale, kort før det blev offentliggjort.