Real Madrid bekræfter: Køber vidunderdreng

Der har længe været hård kamp mellem blandt andet Real Madrid og Barcelona om den brasilianske vidunderdreng Endrick. Nu er der endelig kommet en afgørelse, og det bliver førstnævnte, der har får fornøjelsen af ham.

Det oplyser Real Madrid på klubbens hjemmeside.

Dog er den spanske hovedstadsklub nødt til at have tålmodighed. Grundet reglerne om spillere udenfor EU's alder, så skal de vente til, at han er fyldt 18 år. Da han kun er 16 år, så må de altså vente lidt.

Derfor bliver det først fra sommeren 2024, at Endrick kan komme til Real Madrid.

Indtil da bliver han i Brasilien og sin nuværende klub Palmeiras. Det er dog ikke sådan, at de ikke kommer til at se hinanden, da det allerede nu er planlagt, at han i de kommende dage kommer til Spanien for at se på klubbens faciliteter.

Prisen på ham har Palmeiras præsident åbnet lidt op for. Han har nemlig udråbt det som det største salg i Brasiliens fodboldhistorie, og i følge transferjournalisten Fabrizio Romano, så er der tale om 260 millioner kroner i første omgang, hvor der er yderligere 185 millioner kroner i mulige bonusser.

Kontrakten gælder desuden frem til 2027, men der er option på tre år mere.