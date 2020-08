Real Madrid burer sig inde

Griner ad Hareides Real Madrid-ord

Den spanske storklub Real Madrid får en anderledes sæsonopladning end normalt. Det sker for at minimere risikoen for, at spillere eller andet klubpersonale bliver smittet med coronavirus.

Det skriver den normalt velinformerede avis Marca ifølge NTB.

Avisen skriver, at klubben har udarbejdet en meget streng protokol med adfærdsrestriktioner og regler for coronatest.

Sædvanligvis har klubben en lang optakt til en ny sæson, men i år er den væsentligt kortere, da klubbens spillere er på ferie frem til 29. august, fordi 2019/20-sæsonen først sluttede 7. august, da holdet røg ud af Champions League. Den spanske liga går i gang 12. september.

Real Madrid spiller meget utraditionelt ikke en eneste træningskamp før den nye sæson. Foto: WALEED ALI/Ritzau Scanpix

Real Madrid har for vane at rejse på promoveringsture i udlandet for at kunne score millionbeløb, mens man spiller testkampe mod andre storklubber på tur eller lokale hold. Det bliver der heller ikke noget af i år.

Ifølge Marca kommer klubben nemlig ikke til at spille en eneste testkamp mod en anden modstander.

I stedet skal spillerne forsøge at komme i betragtning til træner Zinedine Zidanes startopstilling ved at gøre det godt i interne træningskampe på klubbens træningsanlæg.

