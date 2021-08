Real Madrid får drømmestart

Real Madrid tog lørdag aften sæsonens første sejr i den spanske La Liga, da kongeklubben formåede at slå baskiske Alaves 3-1 på udebane.

Det placerer i hvert fald midlertidigt Real Madrid på en førsteplads i den bedste spanske fodboldrække.

Det er dog kun halvdelen af kampene i første runde, der endnu er afviklet i La Liga.

Det mest bemærkelsesværdige i første halvleg var velsagtens at walisiske Gareth Bale startede inde for Real Madrid, da dommeren fløjtede kampen i gang. Mange havde dømt ham ude efter hans lejeophold i engelske Tottenham.

Scoringen kom først i gang i opgørets anden halvleg.

I det 48. minut modtog Real Madrids belgier Eden Hazard et indlæg i feltet. Det blev dirigeret videre til den franske spidsangriber Karim Benzema, der sendte bolden i kassen og gjorde det til 1-0 til Real Madrid.

Otte minutter senere var det Real Madrid-forsvarsspilleren Nacho Fernandez' tur. Spanieren kunne med strakt fod nå et indlæg fra kroatiske Luka Modric, og afslutningen gik forbi Alaves' målmand, så det stod 2-0.

Fire minutter senere serverede Real Madrids Federico Valverde efter en god solotur en chance på et sølvfad for Benzema. Franskmanden kiksede i første forsøg, men fulgte op på riposten og gjorde det med sit andet mål til 3-0 til Real Madrid.

Herfra kunne det ligne, at den fede dame havde sunget, men Alaves forsøgte alligevel et comeback.

Real Madrid-målmand Thibaut Courtois nedlagde Alaves' John Guidetti i feltet og indkasserede et gult kort, samtidig med at han gav et straffespark væk.

Alaves' spidsangriber Joselu satte straffesparket i kassen og reducerede dermed kongeklubbens føring til 3-1.

Det blev dog den eneste scoring til hjemmeholdet, og to minutter inde i overtiden slukkede Real Madrids Junior Vinicius de sidste af Alaves' comebackdrømme.

Brasilianeren fik med panden dirigeret et indlæg fra La Liga-debutant David Alaba i mål og gjorde det til 4-1, kort tid inden dommeren fløjtede kampen af.