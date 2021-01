Real Madrid-flop sendes hjem

Der var store forventninger til Luka Jovic, da Real Madrid betalte godt og vel 450 millioner kroner for at hente ham i Eintracht Frankfurt i 2019.

Serberen har dog langt fra været en succes i Spanien, og nu står det klart, at han vender tilbage til Tyskland. Foreløbigt på en lejeaftale frem til sommer.

Det oplyser den tyske klub på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget..

I indeværende sæson er det blot blevet til fem optrædener og nul scoringer for Real Madrids bedste mandskab. I sidste sæson scorede han trods alt to gange, men der var han også i aktion 27 gange.

23-årige Jovic havde ellers ikke vanskeligheder ved at ramme kassen i sin sidste sæson for Eintracht Frankfurt, hvor han scorede 27 gange i 48 kampe.

Han kan dog se frem til at vende retur til Madrid til sommer. Til den tid vil han således fortsat have fire år tilbage af den seksårige aftale, han lavede for halvandet år siden.

