Real Madrid forfremmer klubikonet Raúl

Real Madrid-ikonet skal i den kommende sæson sørge for at sætte sidste fod på de største Real Madrid-talenter inden de er klar til førsteholdet. Raúl skal stå i spidsen for Real Madrids Castilla-hold, der spiller i Spaniens tredjebedste række og huser morgendagens formodede Real Madrid-stjerner.

Der er tale om en forfremmelse, da Raúl går fra en lignende rolle hos Real Madrids bedste U18-hold. Raúl overtager Castilla-holdet fra Manolo Díaz.

Raúl stoppede sin aktive karriere i New York Cosmos i 2015. Han spillede for Real Madrids førstehold fra 1994 til 2010, hvor det blev til 229 mål i 550 La Liga-kampe.

Raúl har trænet i Real Madrids ungdomssystem siden seneste sommer.

