Real Madrid generobrer Super Cup'en

Real Madrid er tilbage på Super Cup-tronen i Spanien.

Søndag slog hovedstadsklubben den forsvarende mester, Athletic Bilbao, i denne sæsons finale, som blev spillet i Riyadh i Saudi-Arabien.

Real Madrid vandt 2-0 efter en finale, som først blev en smule spændende til allersidst, hvor Bilbao fik et straffespark, som dog blev brændt.

Det er anden gang på tre sæsoner, at Real tager titlen, og 12. gang i alt. Kun FC Barcelona har med 13 titler flere Super Cup-triumfer.

Real Madrid havde spillet sig i finalen ved at slå netop ærkerivalerne fra Barcelona i en medrivende semifinale, som endte 3-2 efter forlænget spilletid. Athletic Bilbao sendte Atlético Madrid ud i sin semifinale.

Finalen startede sløvt. Real Madrid var mest i boldbesiddelse, men kunne ikke omsætte overtaget til oplagte muligheder foran mål. Samtidig kæmpede Athletic Bilbao med at få gang i offensiven.

Men kort før pausen blev der prikket hul på målbylden. En dribletur af Rodrygo endte med, at brasilianeren serverede bolden til Luka Modric på kanten af feltet. Kroaten tog sigte og scorede med en velplaceret afslutning. 1-0 til Real Madrid.

En håndfuld minutter inde i anden halvleg blev det 2-0. Karim Benzema scorede på et straffespark, som Real fik tildelt efter et VAR-tjek, hvor Bilbaos Yeray Alvarez blev dømt for arm på bolden i feltet.

Scoringen tog lidt af angrebsiveren ud af Real Madrids spil, og Bilbao kom bedre med. Chancer foran mål var det dog småt med for baskerne, som kun i enkelte tilfælde bød sig til i Reals felt.

Men med et par minutter tilbage fik Bilbao en livline. Eder Militao blev dømt for hånd på bolden i feltet og udvist. Bilbao fik et straffespark, men Thibaut Courtois fik en fod på og reddede forsøget fra Raul Garcia.