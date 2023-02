Real Madrid holder snor i Barcelona

Real Madrid bevarede torsdag muligheden for at udfordre FC Barcelona i kampen om det spanske mesterskab.

På hjemmebane vandt hovedstadsklubben med 2-0 over Valencia efter en stærk anden halvleg.

Marco Asensio og Vinicius Junior scorede målene for værterne, der midtvejs i sæsonen har fem point op til Barcelonas førerhold.

Asensio stod for kampens højdepunkt, da han seks minutter efter pausen modtog en aflevering fra Karim Benzema og tordnede bolden op i det fjerne målhjørne til 1-0.

Bare to minutter senere slog lynhurtige Vinicius Junior til med en scoring, der lukkede opgøret.

Valencia formåede ikke at true hjemmeholdets mål, og betingelserne for et comeback blev ikke nemmere, da Gabriel Paulista 20 minutter før tid blev udvist for at sparke Vinicius Junior ned.

Med en mand i undertal blev Valencia presset endnu længere tilbage på banen, og spændingen forduftede helt.

Der er nu afviklet 19 af 38 spillerunder i den bedste spanske fodboldrække. Barcelona topper med 50 point, mens Real Madrid følger efter på andenpladsen med 45 point. Valencia indtager 14.-pladsen med 20 point.