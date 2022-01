Real Madrid i pinlig nytårs-bommert

Real Madrid fik søndag en skidt start på kalenderåret 2022 med et overraskende 0-1-nederlag ude til Getafe i La Liga.

Det var Real Madrids blot andet liganederlag i denne sæson, men holdet fører fortsat den bedste spanske fodboldrække med 46 point efter 20 kampe. Sevilla er nummer to med 38 point efter 18 kampe.

Getafe kom foran 1-0 efter ni minutter på et mål af den tyrkiske angriber Enes Ünal, der udnyttede en stor fejl i Real Madrids forsvar.

Real Madrid-stopperen Eder Militao modtog bolden og fumlede så meget rundt med den, at Enes Ünal kvikt opsnappede den og sendte den i nettet.

Få minutter senere var der igen stor usikkerhed i Real Madrids rækker. Denne gang fik Getafe dog ikke noget ud af det.

Real Madrid havde generelt svært ved at nedbryde Getafes defensiv, men udeholdet fik dog spillet sig frem til flere gode chancer i første halvleg.

Real Madrids midtbanespiller Luka Modric havde et nærgående forsøg på langskud efter et kvarter, og kroaten ramte også overliggeren på endnu et forsøg kort efter.

Efter 20 minutter skød Real Madrids midtbanespiller Toni Kroos forbi målet efter en fin aflevering fra backen Lucas Vázquez.

Getafe blev ved med at forsvare sig godt, og hjemmeholdets spillere kastede sig ofte ned i tacklingerne.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti skiftede Eden Hazard og Marcelo ind fra anden halvlegs start.

Det hjalp dog ikke meget på Real Madrids spil, og der manglede stadig offensive idéer.

Især savnede Real Madrid den offensive kantspiller Vinicius Junior, der var ude på grund af corona.

Real Madrid fik spillet sig frem til flere chancer i anden halvleg, men skarpheden manglede hos blandt andre en svagt spillende Karim Benzema, og målene udeblev.

Med sejren fik Getafe en smule luft i bunden af tabellen, hvor holdet på en placering som nummer 16 har 18 point efter 19 kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------