Real Madrid i sorg: Amancio Amaro er død

Real Madrid er ramt af sorg.

En af klubbens helt store spillere gennem tiderne Amancio Amaro er således gået bort, 83 år gammel, skriver Real Madrid på sin hjemmeside.

- Real Madrid, klubbens præsidenter og bestyrelsen er i dyb sorg over Amancio Amaros dødsfald, lyder det i en pressemeddelelse, hvor Amancio omtales som 'en af klubbens store legender'.

Amancio Amaro i selskab med Champions League-trofæet i 2015. Foto: TOBIAS SCHWARZ/Ritzau Scanpix

Offensivspilleren nåede 14 sæsoner, 471 kampe og 155 mål for Real Madrid, som han var topscorer for i to sæsoner. Han var med til at vinde ni spanske mesterskaber i 60'erne og 70'erne, ligesom han vandt forløberen til Champions League i 1966 - endda med en scoring i finalen.

Amancio Amaro, der stoppede sin aktive karriere i 1976, blev udpeget som ærespræsident i Real Madrid sidste år. Han havde efterfølgende en kortere karriere som cheftræner for Real Madrids B-hold, Castilla.

Det var dog ikke kun på klubplan, han gjorde sig bemærket. Også for det spanske landshold brillerede han i 60'erne, hvor han blev europamester med Spanien i 1964. Han spillede 42 kampe og scorede 11 mål i den røde trøje.

Han efterlader sig hustruen Consuelo samt seks børn.