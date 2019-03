Real Madrid indleder disciplinærsag mod Isco

Siden Santiago Solari blev cheftræner i Real Madrid, har klubbens spanske stjernespiller Isco haft meget svært ved at få spilletid i den spanske hovedstadsklub. Nu har han muligvis dummet sig i forbindelse med klubbens nederlag til Ajax tirsdag aften.



Det skriver den spanske sportsavis Marca.



Sagen handler om, at Isco ikke dukkede op til holdets taktiksnak med Solari før kampen. Derfor bliver der nu indledt en disciplinærsag, som også kommer til at handle om, hvordan han kom til stadion inden kampen.



Avisen peger dog på, at det ikke er Solari selv, der har bedt om at få Isco straffet, men det var Real Madrid-træneren, der gjorde klubledelsen opmærksom på, hvordan det hang sammen - og det er da også toppen i klubben, der afgør den slags.



Isco selv har da også indrømmet sin fejl, ligesom han har undskyldt overfor truppen, men det har altså ikke kunne redde ham fra straf, og det ser da heller ikke ud til, at Solari har de store planer om at bruge Isco.



Til kampen mod Real Valladolid havde man da også valgt at se bort fra Isco i truppen.

