Real Madrid køber fransk stortalent

Real Madrid har sikret sit nyt blod til sin centrale midtbane i form af det franske stortalent Eduardo Camavinga fra Rennes.

Det meddeler begge klubber på deres hjemmesider tirsdag.

Trods sine blot 18 år har Camavinga allerede erfaring fra to hele sæsoner som stamspiller i den franske Ligue 1, ligesom han har fået tre A-landskampe for Frankrig og scoret et mål.

Real Madrid har lavet en seksårig kontrakt med teenageren, der skal slås med folk som Toni Kroos, Casemiro og Luka Modric om spilletiden.

Real Madrid har tidligere i transfervinduet hentet den erfarne østriger David Alaba til sit forsvar, mens Raphaël Varane er taget til Manchester United og Sergio Ramos er skiftet til Paris Saint-Germain.