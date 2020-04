Real Madrid-legende er død

Real Madrid måtte torsdag sige farvel til et af klubbens store ikoner.

I en alder af 73 år måtte den tidligere forsvarsspiller Goyo Benito opgive sin årelange kamp mod sygdommen Alzheimer, skriver klubben på sin hjemmeside.

Goyo Benito perteneció a la generación de futbolistas que tomó el relevo del Real Madrid yeyé. Jugó 420 partidos oficiales con el Real Madrid y fue internacional con España en 22 ocasiones. #RealMadrid pic.twitter.com/5sl3GmLksI — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 2, 2020

- Real Madrid, præsidenten og ledelsen udtrykker deres dybeste sorg over Goyo Benitos død. En af de store legender i klubbens historie, lyder det på hjemmesiden, hvor der også sendes kondolencer til enken Paula og Goyo Benitos tre efterladte børn.

Flere medier skriver desuden, at dødsfaldet skete, efter at Benito var blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser klubben imidlertid ikke noget om.

Goyo Benito spillede stort set hele sin karriere i Real Madrid - kun afbrudt af et lejeophold i Real Valladolid tidligt i karrieren. I alt blev det til 13 sæsoner, seks spanske mesterskaber og fem pokaltriumfer i Real Madrid.

I 1981 var han desuden med til at tabe finalen i Mesterholdenes Europa Cup til Liverpool. Den turnering, vi i dag kender som Champions League.

Udover 420 kampe i den hvide trøje fra 1969-1982 repræsenterede Goyo Benito også Spanien 22 gange. Landsholdskarrieren varede fra 1971-1978.

