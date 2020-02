Real Madrid-legende vil være præsident

Iker Casillas blev i maj sidste år ramt af et hjerteanfald, og siden har spekulationerne især gået på, hvorvidt han definitivt ville sætte en stopper for karrieren.

I så fald bliver det ikke et definitivt farvel til fodboldens verden, for den 38-årige Porto-målmand har netop meldt sit kandidatur til det øverste sportslige organ i Spanien, (RFEF).

Således udfordrer han den nuværende præsident, Luis Rubiales, der har siddet på taburetten siden 2018.

Og det lader til, at det sagtens kan udvikle til et vaskeægte kamphane-opgør, for Iker Casillas nyder allerede støtte fra andre, blandt andet præsidenten for det franske fodboldforbund (LFP), Javier Tebas.

Det skriver Forbes.

Spørger man spanierne selv, ser de også hellere Casillas sætte sig for bordenden af forbundet. Ifølge den spanske sportsavis Marca får han opbakning fra 94 procent af stemmerne i modsætning til Luise Rubiales, der kun får seks procent.

Det kommende valg vil finde sted i efteråret i år, men kan måske allerede blive afholdt, inden EM-slutrunden begynder.

38-årige Iker Casillas stod på mål for Real Madrid i perioden fra 1999 til 2015. Dernæst skiftede han til til FC Porto, hvor han har været siden.

Den tredobbelte Champions League-vinder har desuden spillet hele 169 landskampe for Spanien.

