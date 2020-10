Real Madrid må igen slide sig til tre point

De spanske mestre fra Real Madrid har ingenlunde sprudlet i sæsonstarten, men efter 0-0 i premieren mod Real Sociedad er holdet nu oppe på tre sejre på stribe.

Det lignede den tredje etmålssejr i træk, indtil Karim Benzema dybt inde i overtiden endegyldigt afgjorde søndagens ligakamp ude mod Levante med målet til 2-0 på en kontra.

Zinedine Zidanes tropper kom godt fra start, da helten fra 1-0-sejren over Valladolid senest, Vinicius Junior, gjorde det til 1-0 med et følt spark.

Bagest i feltet samlede han bolden op efter et hjørnespark og krøllede den flot over i det lange hjørne.

Real Madrid har dog haft svært ved at snøre sækken i sæsonens foregående kampe, og Levante rejste sig flot.

Efter en halv time måtte overliggeren redde Real Madrid-keeper Thibaut Courtois på et hovedstød ved et hjørnespark.

Det bølgede lidt frem og tilbage, men flere mål kom der ikke før pausen.

Fra starten af anden halvleg kom der lidt mere snert i Real Madrids spil på den sidste tredjedel af banen. Til gengæld var Vinicius Junior åbenbart blevet iskold i pausen.

To gange inden for de første ti minutter fik han to kæmpe chancer, men han afsluttede ringe i begge tilfælde.

Den 20-årige brasilianer har utvivlsomt nogle spidskompetencer med sin speed og sine driblinger, men han mangler stadig en del koldblodighed og ofte et slutprodukt på sine gode aktioner.

Midtvejs i halvlegen troede Sergio Ramos, at han havde fordoblet føringen på et hovedstød, men efter flere minutters VAR-konsultation fastholdt dommeren en uhyggelig tæt offsidekendelse.

Sækken forblev usnøret, og Levante kom frem til et par chancer, indtil Karim Benzema med sit mål nummer 250 for Real Madrid lukkede kampen med 2-0-scoringen på en friløber fire minutter inde i overtiden.

FCK-ejerne har spillet fallit

En kvart milliard i kassen - her er den store CL-plan for FC Midtjylland