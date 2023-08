Spansk fodbold ... 7. aug. 2023 kl. 10:50 Gem artikel Gemt artikel

Real Madrid maner rygter til jorden

Efter længere tids snak i krogene om et potentielt Florentino Perez-exit i Real Madrid, går hovedstadsklubben nu og afkræfter, at et præsidentskifte er under opsejling