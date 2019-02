Real Madrid med stor Eriksen-beslutning

Den spanske storklub har trukket sig fra at byde på den danske kreatør og satser nu på at gå i en anden retning

Christian Eriksen er ikke længere aktuel for Real Madrid, fortæller avisen AS, der dækker den spanske storklub på daglig basis.

Danskerens kontrakt udløber næste år, men allerede nu har Los Blancos trukket følehornene til sig, selvom det snarlige kontraktudløb vil give ham et mere attraktiv prisskilt, hvis der skulle laves en handel til sommer.

Men Real Madrid får slet ikke brug for Eriksen.

Ifølge AS har de både nutiden og fremtiden på plads på den position, og derfor kigger de andre veje, når holdet skal forstærkes.

Luka Modric kan holde niveauet i et par år, lyder vurderingen fra Real Madrids ledelse ifølge AS. Foto: Ritzau Scanpix

Nutiden tilhører Luka Modric, for trods snakken i sommer om at han kunne forlade klubben og bruge karrierens efterår i Italien, så er man klar til at forlænge hans tid på Bernabeu. Den 33-årige bliver vurderet til stadig at have noget benzin i tanken og kunne holde sit høje niveau i et par sæsoner frem.

Samtidig er det opfattelsen, at kroaten kan tage en mere tilbagetrukket rolle, når han med alderen går ned i kadence. Det ligger i hans natur, lyder det. Derfor tegner det til en kontraktforlængelse for Ballon d'Or-vinderen.

Fremtiden ER på plads

Eriksen var tænkt som en oplagt Modric-afløser, men den rolle er blevet tiltænkt en anden, nemlig Dani Ceballos.

Den 22-årige midtbanespiller er en af præsident Florentino Perez' personlige favoritter, og han har endda fået plads under Modric' vinger. De to har åbenbart et fantastisk forhold til hinanden, og Ceballos sætter virkelig pris på den hjælp, han får af den rutinerede stjerne.

Overgangen fra Modric til Ceballos kan således blive naturlig og glidende, og derfor kan Real Madrid med sindsro trække sig deres Eriksen-interesse tilbage.

Det minimerer altså feltet af Eriksen-bejlere med yderligere en.

Reals rivaler fra Barcelona gjorde i januar en stor handel, da de hentede den lovende midtbanespiller Frenkie de Jong i Ajax for 560 millioner. Det 21-årige stjerneskud kommer til klubben til sommer, og dermed virker det også usandsynligt, at de skulle bruge flere penge på den positon.

Se også: Danskere lider efter vanvittig afslutning

Store bryster og hvidt stof: Stjernen taget på fersk gerning

Superløn og luksus-liv: Kom med hjem til Danmarks Serie A-styrmand