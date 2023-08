Real Madrid melder stjernemålmand ude med langtidsskade

Real Madrids målmand Thibaut Courtois er torsdag morgen blevet skadet til træning og forventes derfor ude i en lang periode.

Det skriver den spanske klub torsdag på sin hjemmeside.

Real Madrid oplyser, at der er tale om det forreste korsbånd i det venstre knæ, og at den belgiske målmand skal opereres i en af de kommende dage.

Klubben oplyser ikke, hvor længe det forventes, at Courtois vil være ude.

Den 31-årige målmand er noteret for 102 landskampe for Belgien og 230 kampe for den spanske storklub.

Ved Ballon d'Or-kåringen i 2022 blev han stemt ind på en syvendeplads, hvilket var den bedst placerede målmand.

Ukrainske Andriy Lunin er andenmålmand i Real Madrid. Han fik i seneste sæson 12 optrædener for klubben. Syv af dem var i La Liga.

Real Madrid åbner den nye sæson lørdag aften med en udekamp mod Athletic Bilbao i La Liga.