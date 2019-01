Real Madrid nedlægger Simon Kjær

Simon Kjær og Sevilla kæmpede bravt, men måtte alligevel gå fra banen som tabere, da holdet lørdag mødte Real Madrid på udebane i Primera Division.

Et imponerende langskudsmål af midtbaneslideren Casemiro og en overtidsscoring af Luka Modric sikrede sejren for hovedstadsklubben, der dermed overhaler netop Sevilla i tabellen, hvor Real Madrid nu ligger på tredjepladsen.

Sevilla har tre point færre på fjerdepladsen.

Fotos: Ritzau/Scanpix SUSANA VERA og PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Efter en målløs første halvleg blev der efter pausen skruet en smule op for intensiteten.

Real Madrid lagde pres på Simon Kjær og resten af Sevilla-forsvaret, der blandt andet måtte se et langskud fra Madrid-midtbanespilleren Daniel Ceballos prelle af på overliggeren efter 67 minutter.

Ti minutter senere var der så gevinst for hjemmeholdet.

Casemiro lagde bolden til rette ved sin højre fod og sendte et missil af et langskud afsted mod Sevilla-målet. Målmand Tomás Vaclík fik fingerspidserne på, men kunne ikke forhindre, at bolden endte i nettet bag ham.

I kampens ekstratid slog Luka Modric så det sidste søm i Sevillas kiste, da han gjorde det til kampens slutresultat.

