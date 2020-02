Real Madrid presser Barcelona

Det var ikke med champagnebold, men Real Madrid fik alligevel trukket tre sikre point i land, da Primera Divisions førerhold gæstede Osasuna.

Uden at imponere stort vandt Real Madrid 4-1 på fremmed græs efter at være kommet bagud tidligt i kampen.

Med sejren åbner Zinedine Zidanes hold igen et hul på seks point til ærkerivalerne FC Barcelona, som dog kan reducere det senere søndag, når catalanerne gæster Real Betis i Sevilla.

Osasuna, den lille baskiske klub fra Pamplona, har med jævne mellemrum gjort livet surt for Real Madrid, når hovedstadsklubben gæstede Spaniens nordligste region.

Efter to sæsoner i den næstbedste række var Osasuna atter klar til at drille storklubben søndag, og det startede godt for det undertippede hjemmehold.

Kampuret havde ikke rundet et kvarter, før Osasuna tog føringen efter et hjørnespark.

Unai Garcia vristede sig fri af Casemiros sløsede opdækning, og fra 11-12 meters afstand drejede han flot bolden ind i det lange hjørne med hovedet.

Efter godt en halv times spil kom udligningen, da Gareth Bales blokerede skud i feltet hoppede hen til Isco, som i fri position kunne flugte udligningen ind.

Og blot fem minutter senere kom gæsterne i front.

Casemiro, som svigtede i opdækningen ved hjemmeholdets mål, tog revanche, da han rykkede fri på et hjørnespark. Han headede bolden på tværs foran mål, hvor anfører Sergio Ramos let kunne pande bolden i et tomt mål til 2-1.

Det tvang Osasuna til at satse lidt mere efter pausen, men oprykkerne manglede kvalitet nok til for alvor at presse førerholdet.

Først med 20 minutter igen lykkedes det Osasuna at skabe lidt farlige situationer omkring Thibaut Courtois' mål, mens Real Madrid et par gange forsømte at lukke kampen med en scoring på kontra.

Overordnet set havde gæsterne dog nogenlunde styr på kampen, og på et kontrastød afgjorde indskiftede Lucas Vázquez kampen godt fem minutter før tid.

I overtiden fik også den kritiserede serber Luka Jovic lidt tiltrængt succes, da han halvflugtede 4-1-målet ind med stor kraft fra fri position i feltet.

